Restyling Maradona, entro ottobre l'annuncio su Napoli a Euro 2032 (oppure no)

Nonostante il parere contrario di De Laurentiis, che vuole costruire un nuovo stadio e non ristrutturare l'attuale Maradona, il Comune di Napoli va avanti per la sua strada e ieri ha inviato alla Federcalcio il questionario compilato per la candidatura della città agli Europei di calcio del 2032. Ieri è intervenuto sul tema anche il primo cittadino Gaetano Manfredi: "Presenteremo il progetto di riqualificazione dello stadio indipendentemente dagli Europei che per noi e per tutta la città rappresentano comunque un obiettivo importante. Il Maradona è lo stadio della città e tutti ci chiedono venga riqualificato sia per chi segue il calcio che per tutti gli altri eventi che si realizzano lì. Poi, se ci saranno anche altre proposte, noi le ascolteremo".

La strada verso Euro 2032: la posizione di Napoli città

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il Comune ha dovuto allegare il cronoprogramma aggiornato delle progettualità previste per lo stadio, quale evidenza dello stato di avanzamento in vista della scadenza del prossimo 31 luglio. Data, questa, in cui l’intero dossier sarà recapitato all’Uefa, che poi deciderà le cinque città italiane il 10 ottobre. Napoli, al momento, sta procedendo senza la condivisione del Calcio Napoli, relativamente al progetto stadio. Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, come detto, ha più volte ribadito che intende costruire uno stadio proprio e che non intende investire nel Maradona.