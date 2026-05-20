Conte-Napoli, c’è anche lo stress tra i possibili motivi dell'addio

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“Ha dovuto tirar dritto come un treno”, scrive il giornale, nonostante i continui dubbi emersi in città

Secondo il quotidiano Corriere della Sera, alla base dell’addio tra Antonio Conte e il Napoli ci sarebbe soprattutto un forte logoramento mentale vissuto dal tecnico durante la stagione. L’allenatore non avrebbe mai avuto la sensazione di un ambiente davvero compatto attorno a lui, ritrovandosi spesso a lavorare tra critiche e tensioni interne.

“Ha dovuto tirar dritto come un treno”, scrive il giornale, nonostante i continui dubbi emersi in città: dal modo di giocare della squadra, giudicato poco spettacolare, fino ai malumori nello spogliatoio, passando per i tanti infortuni e gli attriti con alcune aree del club, in particolare quella medica.

Napoli gli avrebbe regalato emozioni forti, ma anche consumato energie e serenità: “Antonio ne esce mentalmente logorato”, sottolinea il quotidiano. Conte comunicherà la decisione alla squadra alla ripresa degli allenamenti, mentre il suo staff sarebbe già stato informato.