Retroscena su Conte: neanche un dubbio sull'addio nella telefonata con ADL

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La separazione, in realtà, sarebbe stata nell’aria già da tempo

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Antonio Conte non avrebbe avuto dubbi nel momento della telefonata decisiva con Aurelio De Laurentiis. Alla richiesta del patron azzurro di chiarire immediatamente le proprie intenzioni sul futuro, il tecnico avrebbe confermato la volontà di chiudere il rapporto.

La separazione, in realtà, sarebbe stata nell’aria già da tempo. Le due parti, infatti, avrebbero maturato la consapevolezza di interrompere il progetto con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto già nel mese di aprile.

Non sarebbe nemmeno la prima volta che Conte valuta l’addio: già nella scorsa estate l’allenatore aveva manifestato l’idea di lasciare, salvo poi essere convinto a restare dallo stesso De Laurentiis. Stavolta, però, il finale appariva inevitabile, quasi il naturale epilogo di un rapporto intenso, vissuto sempre al massimo e destinato a consumarsi nel giro di due stagioni.