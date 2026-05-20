Prima pagina Spalletti a rischio? Tuttosport: "Nuovo flop nel derby potrebbe aprire sviluppi clamorosi"

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Tuttosport apre la sua prima pagina con un titolo che scuote l’ambiente bianconero: “Juve, si muove Elkann”.

Tuttosport apre la sua prima pagina con un titolo che scuote l’ambiente bianconero: “Juve, si muove Elkann”. Un segnale forte in un momento delicato per la stagione della Juventus, con la proprietà che avrebbe deciso di seguire da vicino l’evoluzione della situazione tecnica e societaria.

Secondo il quotidiano, ci sarebbero stati contatti telefonici tra Luciano Spalletti e la dirigenza juventina, mentre la posizione dell’attuale allenatore continua a essere sotto osservazione. Le ultime prestazioni avrebbero aumentato le tensioni interne, tanto che anche alcune scelte operative della società sarebbero finite sotto i riflettori. "L'allenatore è saldo, ma un nuovo flop nel derby potrebbe aprire a sviluppi clamorosi" scrive il quotidiano.