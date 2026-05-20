Sarri ha parlato solo con Manna: Maurizio sorpreso dal silenzio di ADL

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Sarri sarebbe sorpreso dall’assenza di un contatto diretto con Aurelio De Laurentiis

Secondo quanto riferisce Il Mattino, continua il duello tra Napoli e Atalanta per convincere Maurizio Sarri ad accettare la panchina in vista della prossima stagione. Il tecnico toscano resta infatti il nome più caldo anche per il club bergamasco, che continua a riflettere sul futuro di Palladino.

Al momento Sarri non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Sul tavolo ci sarebbero due proposte molto simili dal punto di vista economico: entrambe prevedono un contratto biennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Sia Giovanni Manna che Cristiano Giuntoli starebbero lavorando intensamente per convincere l’ex allenatore della Lazio, contattato più volte nella giornata di martedì.

Ci sarebbe però un dettaglio che continua a frenare il tecnico di Figline Valdarno. Secondo Il Mattino, Sarri sarebbe sorpreso dall’assenza di un contatto diretto con Aurelio De Laurentiis. Finora, infatti, i dialoghi si sarebbero sviluppati soltanto attraverso Manna, senza un confronto personale con il presidente azzurro.

Un silenzio che avrebbe lasciato perplesso Sarri, soprattutto considerando la vicinanza tra la sua abitazione romana e la sede della Filmauro a Piazza Venezia. Proprio questo mancato faccia a faccia con De Laurentiis avrebbe impedito al tecnico di sciogliere definitivamente le riserve sul possibile ritorno al Napoli.