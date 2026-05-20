Incontro Conte-Manfredi, parole al miele del tecnico per la città

vedi letture

Dal canto suo, il sindaco Manfredi avrebbe voluto salutare l’allenatore con parole di grande stima, assicurandogli che Napoli resterà sempre casa sua

Secondo quanto riferisce La Repubblica, Antonio Conte avrebbe salutato Napoli con parole cariche di affetto durante l’incontro avuto martedì con il sindaco Gaetano Manfredi.

Il tecnico azzurro avrebbe confessato quanto l’esperienza vissuta in città lo abbia segnato profondamente: “Napoli mi è rimasta dentro, mi resterà un grande ricordo. Ho un legame fortissimo per Napoli, una città bellissima, per la prima volta ho vissuto in pieno la città”.

Conte, sempre secondo quanto trapela, avrebbe sottolineato anche i cambiamenti positivi vissuti dal capoluogo campano negli ultimi anni, ribadendo il forte legame nato con la città, con i tifosi e con tutto l’ambiente napoletano.

Dal canto suo, il sindaco Manfredi avrebbe voluto salutare l’allenatore con parole di grande stima, assicurandogli che Napoli resterà sempre casa sua: Conte, infatti, “sarà sempre il benvenuto” in città.