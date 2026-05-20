Le parole di Conte a Manfredi: "Napoli mi è rimasta dentro, legame fortissimo"

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Un faccia a faccia definito dal quotidiano come “una visita di cortesia”, ma dal forte valore simbolico.

Antonio Conte avrebbe ormai deciso di lasciare il Napoli. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nella giornata di ieri il tecnico azzurro si sarebbe recato a Palazzo San Giacomo per incontrare personalmente il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Un faccia a faccia definito dal quotidiano come “una visita di cortesia”, ma dal forte valore simbolico.

Durante l’incontro, al quale era presente anche il direttore generale del Comune Pasquale Granata, Conte avrebbe voluto salutare la città e ribadire il legame costruito in questi mesi con Napoli e con il popolo partenopeo.

La Repubblica riporta anche alcune parole pronunciate dall’allenatore nel corso del colloquio con il sindaco:

“Napoli mi è rimasta dentro, mi resterà un grande ricordo. Ho un legame fortissimo per Napoli, una città bellissima, per la prima volta ho vissuto in pieno la città”.

Parole che confermerebbero il forte coinvolgimento umano vissuto da Conte durante la sua esperienza in azzurro, ormai sempre più vicina alla conclusione.