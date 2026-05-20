Retroscena Conte, Corsera: "Calciatori non condividevano metodi allenamento così forti"

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"I giocatori lo amano e lo odiano, ed è una sindrome anche comune verso chi fa della disciplina la regola di vita

"I giocatori lo amano e lo odiano, ed è una sindrome anche comune verso chi fa della disciplina la regola di vita. Ma hanno tirato la carretta nonostante non condividessero certi metodi di allenamento così forti". Così scrive il Corriere della Sera nella sua edizione odierna su Antonio Conte e sui suoi metodi di gestire il gruppo.

"Attorno a sé non ha sentito compattezza, ha dovuto tirar dritto come un treno mentre i bisbigli della piazza erano insistenti: sul suo modo di mettere la squadra in campo, sul gioco non spettacolare, sugli spifferi di malumori all’interno dello spogliatoio, sulle responsabilità dei troppi infortuni. E sugli screzi con le aree (medica in primis) all’interno del club" si legge sul quotidiano.