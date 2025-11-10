Gara di Hojlund è la fotografia delle difficoltà offensive del Napoli: isolato e nervoso

vedi letture

Questo il pensiero del Corriere dello Sport, che sulla gara dell'attaccante scrive così

La partita di Rasmus Hojlund è la fotografia delle difficoltà offensive. Questo il pensiero del Corriere dello Sport, che sulla gara dell'attaccante scrive: "Per Conte è stato tra i migliori in campo del Napoli. Perché è stato l’ultimo ad arrendersi. Ci ha provato in tutti i modi possibili ma non ha mai avuto un’occasione utile per pungere. Ha dovuto combattere contro Heggem e Lucumi, nel secondo tempo è apparso anche un po’ nervoso dopo una domenica spesa a ricercare un pallone giusto che non è mai arrivato. Ha perso tanti duelli, 13 su 18, ma era solo.

La squadra non lo ha mai servito come avrebbe sperato. Come avrebbe dovuto. Un solo acuto, nel primo tempo. Uno spunto personale con tiro dal limite murato. Tanta volontà, tanto impegno. Ma non è bastato. Hojlund non segna dal 5 ottobre, Napoli-Genoa, ma la luce in attacco s’è spenta per ben altri motivi.