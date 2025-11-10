Hojlund-Lucca, esperimento doppia punta fallito: un dato lo testimonia

vedi letture

Il Napoli cade al Dall'Ara, sconfitto 2-0 dal Bologna, e perde l'occasione di mantenere il primo posto in classifica. La prestazione offerta dagli azzurri non è bastata. In particolare finisce sotto la lente d'ingrandimento un tentativo tattico operato da Antonio Conte nel finale di partita. Secondo l'analisi de Il Mattino, l'introduzione della doppia punta con l'accoppiata Hojlund-Lucca è stata un vero e proprio esperimento fallimentare. Il quotidiano boccia categoricamente la mossa offensiva, evidenziando come la squadra non abbia tratto alcun beneficio.

I dati parlano chiaro: nel secondo tempo, il Napoli ha raccolto un solo tiro (non nello specchio) e il valore degli expected goals (xG) è crollato drasticamente a un misero 0,05. Numeri che certificano la totale sterilità offensiva e la confusione generata dal cambio di modulo, costando carissimo in termini di risultato e classifica.