Conte pensa a una novità per McTominay e De Bruyne

Conte pensa a una novità per McTominay e De BruyneTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:50Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Soluzioni inedite e alternative per la crescita e lo sviluppo del Napoli. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport con riferimento al ruolo e alle indicazioni in campo per De Bruyne e McTominay. 

Per avere entrambi, si legge, con un rendimento elevato durante la gara, Conte avrebbe scelto di dare ad entrambi maggiori libertà quando la squadra è in possesso di palla. Lo scozzese può tagliare da sinistra attaccando frontalmente la linea difensiva affiancando così Hojlund, il belga può defilarsi sulla destra o ricevere palla più centralmente per inventare la giocata decisiva.