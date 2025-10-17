Politano recupera, Cdm spiega: "Ma non verrà rischiato"
TuttoNapoli.net
Matteo Politano recupera per domani, anche se non dovrebbe essere rischiato da Conte. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.
"Politano ieri è rientrato pienamente in gruppo, ha superato la lesione al gluteo destro rimediata durante Napoli-Genoa. È un giocatore fondamentale, con McTominay vanta lo status di otto gare nella formazione iniziale, sembra che l’orientamento di Conte sia gestire il suo rientro in campo, potrebbe partire dalla panchina domani a Torino e affrontare dal primo minuto le sfide contro Psv Eindhoven e Inter“, si legge.
