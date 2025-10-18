Torino, due assenze per Baroni ed un big recupera soltanto per la panchina

Diverse assenze per il Torino di Marco Baroni che quest'oggi riceve il Napoli. Ieri è arrivato il semaforo verde per il difensore albanese Ismajli che torna a disposizione, ma andrà in panchina. Il trio difensivo dunque sarà composto dagli stessi tre calciatori schierati con la Lazio e ciò significa che Tameze ha strappato la riconferma con Coco e Maripan.

Secondo la Gazzetta dello Sport, chi invece non ci sarà è l’attaccante esterno Aboukhlal, fermato da alcuni risentimenti muscolari durante la sosta: salta il Napoli. Non ce l’ha fatta per oggi neanche il centrocampista Anjorin, alle prese da tempo con una fascite plantare, ma le sue condizioni sono segnalate in miglioramento e c’è fiducia che possa rientrare nel prossimo turno della Serie A.