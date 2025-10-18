Torino, non si placa la contestazione verso Cairo: "Lo facciamo per amore!"

A Torino la contestazione verso Urbano Cairo prosegue senza tregua e per parlare di ciò l'edizione odierna di Tuttosport ha intervistato lo scrittore tifoso granata Giuseppe Culicchia: "Il Torino è la squadra con il maggior numero di stranieri in Italia. Non credo che i ragazzi che oggi portano la maglia del Torino sappiano molto della storia granata. Questa mancanza di consapevolezza si vede anche in campo: contro l’Inter nessun ammonito, qualcosa di impensabile".

La contestazione toglie responsabilità ai giocatori? "Se da un lato spesso si dice “Beh, però comunque siamo sempre in Serie A”, dall’altra si vedono altre squadre che magari qualche soddisfazione se la tolgono, come il Bologna o l’Atalanta. Squadre che oggettivamente hanno una storia diversa dalla nostra e che però, lavorando con grande pazienza, costruiscono dove invece il Torino smantella. Teniamo presente una cosa: chi contesta lo fa per amore, non lo fa per odio. Lo fa perché ama il Toro, malgrado tutto, malgrado l’assenza di soddisfazioni".

Impensabile che Cairo venderà? "Intanto è riuscito a entrare nella storia del club, un traguardo a cui ambiva, come presidente più longevo. Saranno i posteri a giudicare come verrà ricordato. Diciamo che vogliamo credere a quello che dice, che se di offerte ne ha ricevute non erano soddisfacenti e quindi credo che chi contesta si auguri che prima o poi un’offerta soddisfacente arrivi".