Torino-Napoli, affari da 70mln aspettando riscatto Ngonge: che intesa ADL-Cairo
Tante le operazioni di mercato tra Torino e Napoli nel corso di questi anni. Fa il punto della situazione il quotidiano Tuttosport con le due squadre che si affronteranno domani. Si parla di 70 milioni come cifra che può salire con l'eventuale riscatto di Ngonge.
“Nel 2013 Omar El Kaddouri si è trasferito sotto la Mole in prestito biennale, Mirko Valdifiori a titolo definitivo nel 2016 mentre Nikola Maksimovic ha fatto il percorso inverso. Nel 2019 Cairo e De Laurentiis sono tornati a chiudere una trattativa: quella per il ritorno di Simone Verdi in granata".
Poi, ancora: “Nel giro di tredici mesi (da luglio 2024 ad agosto 2025) ben 70 milioni: la cessione di Alessandro Buongiorno al Napoli ha portato nelle casse granata un totale di 40 milioni (35 di parte fi ssa, 5 maturati tramite i bonus), poi ne sono arrivati altri 15 lo scorso luglio per il prestito oneroso di Vanja Milinkovic Savic, che diventeranno 21,5 appena si attiverà la clausola per l’obbligo di riscatto".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro