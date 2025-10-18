Problema infortuni, Napoli leader in Serie A. Corbo: "Fatica allenamenti sia personalizzata"

vedi letture

Sono due i nodi in casa Napoli di questo inizio di stagione, scrive quest'oggi in un fondo per Repubblica il giornalista Antonio Corbo. C'è quello legato a McTominay, da ritrovare in zona gol. E' vero, è marcato con più attenzione ma - si legge - sarà bene anche studiare qualcosa perché l'anno scorso Lukaku era la rampa di lancio mentre ora De Bruyne preferisce la profondità di Hojlund.

Il primo nodo però è quello degli infortuni. Un tema che coinvolge anche gli altri club per il numero eccessivo di gare: "In serie A ben 78 giocatori non disponibili, il Napoli è leader nella classifica per fortuna con molti ricambi, l’Inter la più virtuosa. È ozioso cercare le cause, si scade in opinioni e pregiudizi. Ma è interesse oltre che un dovere delle società studiare i rimedi. Un veloce sondaggio nei giorni scorsi suggerì di calibrare la fatica degli allenamenti in rapporto alle criticità personali. Una Ferrari non può fare rodaggio su un percorso sterrato. Così come soffre chi non smaltisce vecchi infortuni. Se un brevilineo è diverso dal sosia di Maciste, in linee generali, occorrono programmi personalizzati: i club sono disposti ad allargare gli staff? Quantità o qualità? Bastano due preparatori per 23 elementi?".