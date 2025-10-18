Restyling Maradona in "Agenda Napoli", Manfredi tifa Fico per avere 200mln

Gaetano Manfredi a Roberto Fico, l’'Agenda' per Napoli dei prossimi cinque anni gliela consegna 'già bella e fatta', scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno raccontando che il sindaco napoletano è ritenuto da più parti il costruttore della candidatura a governatore dell’ex presidente della Camera ed all’esponente pentastellato ha affidato 'un grande piano per la città'.

Tra le micro-aree c'è anche lo stadio Maradona, argomento-chiave per la città e nei rapporti tra Comune e calcio Napoli, con De Laurentiis che ha dichiarato di non essere interessato ad investire soldi su uno stadio che mal si presterebbe alle sue esigenze. Di contro, il Comune di Napoli ha candidato la città e il suo stadio per Euro 2032 ed ora Manfredi chiede al futuro presidente regionale — che ovviamente si augura sia Fico - 200 milioni di finanziamenti, necessari per sostenere Napoli per gli Europei di calcio, che si terranno in cinque città italiane tra 7 anni.