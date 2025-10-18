Baroni all'attacco contro i Campioni, Gazzetta: "Due punte pesanti per la prima volta"

Due punte con le quali guardare negli occhi i campioni d’Italia per provare a mandargli di traverso il sabato sera. Lo scrive la Gazzetta dello Sport visto che ieri Marco Baroni l'ha definita "una soluzione molto probabile" e quindi potrebbe essere il turno della cavalleria pesante. In mattinata, sono attese conferme ma l’impressione è che il piano anti-Napoli del Toro stia girando intorno alla coppia composta dai due numeri 9, Adams e Simeone per la prima volta dall’inizio posizionati in coppia e in linea:

"Adams sta benissimo, può partite e può subentrare. So che in questo momento posso contare su giocatori che hanno voglia, che stanno bene e che sono desiderosi di andare in campo", il passaggio di Baroni sull'attaccante anche se il ballottaggio tra Adams e Ngonge resta vivo considerando anche il buon momento dell'ex Napoli anche se anche lo scozzese è rientrato dopo aver segnato un gol con la nazionale. Senza dimenticare Zapata che comincia ad avere un’autonomia un po’ più ampia (oggi è stimata intorno ai 20-30 minuti) e potrebbe tornare utile nel finale