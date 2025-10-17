Baroni avanti a Conte negli scontri diretti: il bilancio dopo quattro precedenti

Il bilancio tra i due allenatori, Conte vs Baroni, rivali domani nella partita Torino-Napoli, vede avanti l’allenatore del Torino: due vittorie, un pari e una sconfitta contro Antonio che risale addirittura al 22 novembre 2009, sedici anni fa, quando le squadre guidate erano Siena e Atalanta. Altri tempi per due giovani allenatori che poi, ognuno col proprio percorso e il proprio vissuto, si ritroveranno domani a sfidarsi da veterani della panchina.

Lo ricorda il Corriere dello Sport che poi aggiunge: "Baroni lo scorso anno ostacolo sempre insidioso per il Napoli e per Conte con due vittorie e un pari in tre sfide ravvicinate nel giro di due mesi. Ironia della sorte, prima della scorsa stagione Baroni non aveva mai battuto il Napoli da allenatore: sei precedenti e cinque sconfitte tra Benevento, Frosinone, Lecce e Verona".