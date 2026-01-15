Conte prepara altri cambi con il Sassuolo: torneranno in tre dal 1'

Conte prepara altri cambi con il Sassuolo: torneranno in tre dal 1'TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

La squalifica di Antonio Conte pesa anche sulla sfida di sabato al Maradona contro il Sassuolo. Il tecnico non sarà in panchina per l’ultimo turno di stop dopo quanto accaduto a Milano, ma prepara comunque la partita con alcune indicazioni tattiche che potrebbero portare a cambi nell’undici iniziale.

Secondo il Corriere dello Sport, al rientro a Fuorigrotta (ore 18) sono attese novità dal primo minuto. In difesa potrebbe toccare a Juan Jesus, mentre a sinistra è pronto Spinazzola. Sulla trequarti, alle spalle di Hojlund, spazio a Elmas insieme a un altro interprete offensivo.

Da valutare invece le condizioni di Neres, uscito dopo pochi minuti nell’ultima gara: le sue sensazioni nelle prossime ore saranno decisive. Il Napoli vuole ripartire subito, nonostante l’assenza del suo allenatore in panchina.