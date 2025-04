Conte squalificato al Dall'Ara: dove guarderà Bologna-Napoli

vedi letture

Antonio Conte lunedì sarà squalificato dato che è stato ammonito contro il Milan ed era diffidato. Si rivedrà con l’Empoli al Maradona, lunedì 14 aprile, mentre al Dall’Ara ci sarà Cristian Stellini al suo posto in panchina. Il vice, una colonna del suo staff con una buona tradizione in campionato quando lo ha sostituito: è imbattuto in Serie A con l’Inter e anche in Premier con il Tottenham.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive: "Il Conte in tribuna, in un box in cima alla stampa, sarà l’uomo in più della squadra e anche del popolo azzurro; sarà nel cuore dello stadio ma con l’anima e la mente al fianco della squadra, con un telefono tra le mani per comunicare ogni mossa alla panchina".