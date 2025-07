Osimhen non è solo, CorSera: "Chi sono tutti i ribelli che agitano la Serie A"

vedi letture

"I ribelli agitano la serie A tra certificati e ripicche" scrive quest'oggi il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. I motivi di salute di Osimhen, le scelte di Calhanoglu e Vlahovic. Napoli con la grana del nigeriano che vuole soltanto il Galatasaray ma al momento non c'è l'accordo tra le società.

Ieri Osi si sarebbe dovuto sottoporre ai test medici e fisici nel ritiro di Castel Volturno insieme ai compagni. Ma, nel pieno della trattativa fra Aurelio De Laurentiis e il Galatasaray per il ritorno del centravanti in Turchia, il giocatore ha preferito trovare un escamotage per evitare il contatto con gli ex colleghi. Il Napoli ha preso atto e con un comunicato si è limitato a comunicarne l’assenza spiegata con la presentazione di un certificato medico mentre prosegue il braccio di ferro con il Gala.

Per Inter e Juve due casi spinosi, quelli di Hakan Calhanoglu e Dusan Vlahovic, che rischiano di trascinarsi. Marotta e Ausilio aspettano il centrocampista turco dopo il flirt con il Gala a Milano per il 23 luglio (tre giorni prima della ripresa della squadra), fiduciosi che poi il regista possa restare. Anche la Juventus ha il suo caso spinoso. Un giorno dopo, il 24 luglio, è la data cerchiata in rosso, quella in cui dovrà tornare a Torino Dusan Vlahovic che nel frattempo ha rifiutato ogni possibile destinazione.