Corbo: "Conte ha deciso tutto e Manna non ha potuto dimostrare sua bravura"

Antonio Corbo su Repubblica oggi in edicola ha parlato del momento del Napoli ma anche di Conte e delle sue scelte estive: "In attesa che Antonio Conte ritrovi la serenità ed il rapporto con la squadra, non va giudicato come già fanno i tifosi ma rispettato nella sua dolente fragilità. Conte è l’ultimo a convincersi. Come chi sbatte contro la più ovvia delle verità. Serissimo, maniacale, problematico è travolto da se stesso. Lo annulla la febbre di vincere. Si considera infallibile. Si carica di responsabilità. Più che subire il costo di un flop, si agita fra ombre e sospetti, cerca le cause di possibili, umanissimi insuccessi al di fuori della sua sfera. Non li ammette. Ritiene che possano sbagliare tutti, tranne lui. In buona fede.

Conte ha deciso tutto. Il mercato, innanzitutto. Giovanni Manna non ha potuto dimostrare la sua bravura per chiudere troppo in fretta acquisti a cifre più alte e cessioni sbagliate. Lorenzo Lucca in panchina e Giacomo Raspadori in Nazionale: dice qualcosa? Il teatrale Milinkovic oggi nel Napoli vale il triplo del Caprile di Cagliari? Una quarantina sotto contratto, 23 acquisti in 2 anni con spesa di circa 300 milioni e nessuna punta da oltre 15 gol: cifre che lasciano perplesso anche un timido revisore dei conti".