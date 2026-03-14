Euro32, stallo totale: senza l'accordo tra Comune e ADL, Napoli rischia esclusione imperdonabile

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Napoli rischia di perdere Euro 2032 per la mancata intesa tra il Comune e De Laurentiis sul futuro dello stadio: la situazione

Stadio Napoli ed Euro 2032: il Maradona è a rischio esclusione per il mancato accordo tra Comune e De Laurentiis

Il tempo stringe e Napoli rischia di restare fuori da uno degli eventi calcistici più importanti del decennio. A bloccare la reale candidabilità del Maradona per Euro 2032 è la mancanza di un accordo tra il Comune di Napoli, che spinge per il restyling dell'impianto di Fuorigrotta, e Aurelio De Laurentiis, che ha sempre manifestato la volontà di costruire uno stadio di proprietà del club. Due visioni opposte che si scontrano in un momento in cui i tempi per adeguare le infrastrutture si stanno assottigliando pericolosamente, e ogni settimana di stallo costa cara alla candidatura della città. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Il Comune investe 200 milioni sul Maradona: la prossima settimana l'incontro tecnico in Figc

Il Comune di Napoli non è fermo: la prossima settimana una delegazione sarà a Roma per un incontro tecnico in Figc, dove presenterà il progetto di restyling del Maradona su cui è pronto a investire 200 milioni di euro. Un impegno economico significativo che dimostra la volontà istituzionale di portare Euro 2032 in città. Il problema resta uno solo: senza la convergenza di De Laurentiis, qualsiasi progetto rimane lettera morta. Il patron azzurro non ha mai nascosto la sua preferenza per un impianto nuovo di proprietà, e finché le due parti non troveranno un punto d'incontro, Napoli resterà in bilico.

Napoli fuori da Euro 2032 sarebbe uno scandalo: la città non può permettersi questo errore

C'è qualcosa di paradossale nell'idea che Napoli, una delle piazze calcistiche più vibranti e appassionate d'Europa, possa restare fuori da Euro 2032. Eppure il rischio è concreto, e la responsabilità ricade interamente sulle parti coinvolte. Come scrive Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport, sarebbe qualcosa di imperdonabile e francamente incomprensibile. La città ha tutto per essere protagonista: storia, passione, numeri. Manca solo la volontà politica e imprenditoriale di trovare un accordo. Il tempo per farlo si sta esaurendo.