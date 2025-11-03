Corbo: "Conte li chiama guerrieri, ma i calciatori si fermano sempre per infortuni muscolari"

vedi letture

Conte ha vinto troppo in carriera, sa che deve accelerare, il Napoli va tirato fuori dal guado, è finito in una terra di mezzo. Così Antonio Corbo, sull'edizione odierna di Repubblica, scrive del momento che sta attraversando la squadra azzurra e dei tanti infortuni che stanno falcidiando gli uomini di Conte.

"La sindrome degli insulti muscolari può condizionare anche quelli che Conte chiama guerrieri, gli irriducibili di una squadra che ha scelto la sofferenza come stile di vincere. La tensione rimane alta, ma la squadra è coperta di elogi come non mai, frequenti anche i permessi, tutti a casa prima delle partite. Bisogna dissipare anche le prime perplessità".