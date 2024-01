Corbo duro: "ADL manda Meluso in tv a schermare i protagonisti di uno sfacelo"

Così Antonio Corbo, su Repubblica, punge la società azzurra dopo il clamoroso tonfo di Torino

"Spariti tutti, si incarica di dare notizia per esigente di contratto tv un personaggio minore del club, Meluso o Melluso perché a Napoli i tifosi non sanno ancora se con una elle o due". Così Antonio Corbo, su Repubblica, punge la società azzurra dopo il clamoroso tonfo di Torino: "Dice che nessuno parlerà, e la squadra andrà in ritiro. Appare nel suo squallore una scena vuota. Che sarà del Napoli quando non ci sarà più l’onesto direttore sportivo a schermare i protagonisti di uno sfacelo?

Chi dovrà dire qualcosa? Il presidente con il suo ad Andrea Chiavelli, il presidente con il capo Scouting Maurizio Micheli, l’allenatore, chi? Sono confermati tutti quelli che nel mercato estivo non hanno migliorato la squadra campione? Anche quelli che finora han prodotto solo l’acquisto del 28enne Pasquale Mazzocchi?".