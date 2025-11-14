Corbo fa notare: "23 acquisti in 2 anni, 300mln e neanche una punta da 15 gol"
"Una quarantina sotto contratto, 23 acquisti in 2 anni con spesa di circa 300 milioni e nessuna punta da oltre 15 gol: cifre che lasciano perplesso anche un timido revisore dei conti".
Così il giornalista Antonio Corbo su Repubblica oggi in edicola parlando del momento del Napoli ma anche di Conte e delle sue scelte estive: "Conte ha deciso tutto. Il mercato, innanzitutto. Giovanni Manna non ha potuto dimostrare la sua bravura per chiudere troppo in fretta acquisti a cifre più alte e cessioni sbagliate. Lorenzo Lucca in panchina e Giacomo Raspadori in Nazionale: dice qualcosa? Il teatrale Milinkovic oggi nel Napoli vale il triplo del Caprile di Cagliari?", si domanda Corbo.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina UfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato” di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Antonio NotoTuttonapoliConte in conferenza: "Avessimo giocato così in Germania, si parlava di catenaccio. Stiamo facendo un percorso"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com