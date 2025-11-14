Corbo fa notare: "23 acquisti in 2 anni, 300mln e neanche una punta da 15 gol"

Corbo fa notare: "23 acquisti in 2 anni, 300mln e neanche una punta da 15 gol"
Oggi alle 15:00Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

"Una quarantina sotto contratto, 23 acquisti in 2 anni con spesa di circa 300 milioni e nessuna punta da oltre 15 gol: cifre che lasciano perplesso anche un timido revisore dei conti".

Così il giornalista Antonio Corbo su Repubblica oggi in edicola parlando del momento del Napoli ma anche di Conte e delle sue scelte estive: "Conte ha deciso tutto. Il mercato, innanzitutto. Giovanni Manna non ha potuto dimostrare la sua bravura per chiudere troppo in fretta acquisti a cifre più alte e cessioni sbagliate. Lorenzo Lucca in panchina e Giacomo Raspadori in Nazionale: dice qualcosa? Il teatrale Milinkovic oggi nel Napoli vale il triplo del Caprile di Cagliari?", si domanda Corbo. 