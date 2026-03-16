Conte macina record: media punti più alta della storia della Serie A

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l successo contro il Lecce, il diciottesimo in questo campionato, ha ulteriormente impreziosito i numeri di Antonio Conte in Serie A. Numeri importanti, per certi versi persino unici: l’allenatore azzurro ha raggiunto quota 600 punti nel massimo campionato, diventando soltanto l’undicesimo tecnico a riuscirci nell’era dei tre punti (il dodicesimo è Maurizio Sarri).

Il bilancio parla chiaro: 270 panchine e 180 vittorie, con una media di 2,22 punti a partita, la più alta nella storia della Serie A.

Come si legge sul Corriere dello Sport, i dati raccontano anche la forza del Napoli al Maradona. Dal 29 dicembre 2024 gli azzurri hanno costruito una striscia di 25 gare interne consecutive senza sconfitte, attualmente la più lunga tra i cinque principali campionati europei (Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1).

Il successo di sabato ha inoltre permesso alla squadra di Conte di eguagliare un record storico: con 14 partite casalinghe consecutive senza sconfitte nello stesso campionato, il Napoli ha raggiunto il primato stabilito dalla squadra di Sarri nella stagione 2015-2016.