Lukaku, valutazioni sul futuro e le complicazioni per la pista araba

vedi letture

l futuro di Romelu Lukaku al Napoli potrebbe essere uno dei temi più caldi della prossima estate. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la situazione verrà valutata al termine del campionato anche alla luce delle possibili offerte che potrebbero arrivare dall’estero, in particolare dai campionati arabi. Il quotidiano scrive infatti che: “Ovviamente, deciderà con Lukaku se è il caso di chiudere a fine stagione l’avventura azzurra di Big Rom: Pastorello e Manna ne hanno già parlato”, lasciando intendere come il dialogo tra l’entourage del giocatore e la dirigenza del Napoli sia già iniziato.

Lukaku e la pista araba

Sempre secondo Il Mattino, molto dipenderà dalle eventuali proposte economiche che potrebbero arrivare nei prossimi mesi: “Dovesse arrivare l’offerta milionaria dai campionati arabi (ma i venti di guerra frenano ogni cosa), il belga farà le sue valutazioni.”