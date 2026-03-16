Il record di Sarri, la 50esima vittoria e non solo: i numeri di Conte al Napoli sono super in Italia

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Il Napoli continua a correre e con lui anche Antonio Conte, sempre più vicino a nuovi traguardi personali da quando è arrivato sulla panchina azzurra nell’estate 2024. La vittoria contro il Lecce ha infatti aggiornato numeri già straordinari, come sottolinea il Corriere dello Sport. Il successo contro i salentini ha portato Conte a quota 600 punti in Serie A: “Solo l’undicesimo allenatore a riuscirci nell’era dei tre punti, con 270 panchine e 180 vittorie, per una media di 2.22 punti a partita, la più alta nella storia del campionato”.

Conte eguaglia il record di Sarri e punta la 50esima vittoria in azzurro

Non solo. Il Napoli è imbattuto in casa da 25 partite, la striscia aperta più lunga nei cinque top campionati europei, e con 14 gare consecutive senza sconfitte al Maradona in un singolo campionato ha eguagliato il record della squadra di Sarri 2015-2016. Conte è anche a un passo da un altro traguardo: “Con il Napoli viaggia verso la cinquantesima vittoria in tutte le competizioni, 47 nei 90 minuti e 49 considerando anche i successi ai rigori in Coppa Italia”. Numeri che confermano il peso dell’allenatore nel progetto azzurro.