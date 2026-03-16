Lobotka torna per Cagliari-Napoli? Cosa filtra sullo slovacco
Tra le buone notizie per Antonio Conte c’è soprattutto quella legata a Stanislav Lobotka, che potrebbe tornare a disposizione già nella trasferta di venerdì contro il Cagliari. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il centrocampista slovacco aveva già dovuto saltare l’ultima gara per un problema fisico: “Lobotka aveva già saltato la sfida contro il Torino per un sovraccarico muscolare”.
Il regista azzurro aveva provato a recuperare in tempo per l’ultimo impegno, ma alla fine lo staff tecnico ha preferito non correre rischi. Secondo il quotidiano sportivo, la scelta è stata prudenziale: “Aveva provato a recuperare per sabato ma, anche in via precauzionale, alla fine la decisione di Conte e del suo staff è stata quella di posticipare il rientro alla prossima di campionato”.
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