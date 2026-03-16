Incontro ADL-Conte, Il Mattino: "Patron vorrebbe presentarsi con due grandi sorprese"
Il futuro del Napoli non passa soltanto dal mercato o dai risultati in campo, ma anche dalle infrastrutture. Il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe infatti lavorando a due progetti importanti da presentare ad Antonio Conte in vista del prossimo confronto sul futuro del club.
Come racconta Il Mattino, il patron azzurro vorrebbe incontrare l’allenatore con novità concrete già pronte sul tavolo. Il quotidiano spiega infatti che “il presidente vorrebbe incontrarsi con Conte avendo sul tavolo due grandi sorprese: il centro sportivo e il terreno dove realizzare il nuovo stadio”.
Si tratta di due temi strategici per la crescita della società, sui quali De Laurentiis sta lavorando da tempo. In particolare, uno dei dossier più avanzati riguarda l’area individuata per un possibile nuovo impianto. Sempre secondo Il Mattino, “il patron ha già una prelazione su alcuni ettari a Succivo, ma De Laurentiis continua a valutare anche altre situazioni”.
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