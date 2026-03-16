L'importanza di McTominay e De Bruyne: Conte ha già in mente il piano per Cagliari

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Antonio Conte valuta novità importanti per la sfida contro il Cagliari e sotto osservazione ci sono soprattutto Scott McTominay e Kevin De Bruyne, entrambi decisivi entrando dalla panchina contro il Lecce. Lo scozzese era al rientro dopo alcune settimane di stop, mentre il belga ha confermato i progressi già mostrati nella gara precedente.

McTominay e De Bruyne titolari col Cagliari?

Secondo il Corriere dello Sport, i due potrebbero partire dal primo minuto: “McTominay e De Bruyne possono diventare soluzioni dall’inizio, soprattutto Scott già dalla prossima gara”. Il recupero di alcuni giocatori permetterà a Conte di avere più alternative. Il quotidiano sottolinea anche che, con i possibili rientri di Lobotka e Juan Jesus, la rosa sarà più profonda: “La squadra avrà più soluzioni e l’allenatore potrà dosare le energie con rotazioni scientifiche nelle ultime partite”. L’idea è affidarsi alla qualità di De Bruyne e alla fisicità di McTominay per dare più equilibrio al Napoli nel finale di stagione.