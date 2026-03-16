Non solo Lobotka: Conte può recuperare anche Juan Jesus per Cagliari

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Il rientro di Lobotka a Cagliari avrebbe anche un valore simbolico e tattico molto importante. Con il suo recupero, infatti, Conte potrebbe riavere finalmente insieme il quartetto che rappresenta il cuore tecnico della squadra. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport: “Col suo rientro, il Napoli ritroverà i Fab Four che insieme mancano dal 5 ottobre. Anguissa, McTominay, De Bruyne già ci sono: manca solo Lobo”.

Situazione infortuni e possibili scelte

Da monitorare anche le condizioni di Juan Jesus, che nell’ultima gara non era al meglio a causa di un affaticamento muscolare. “Sabato non era al meglio per un leggero affaticamento e infatti è rimasto in panchina con Beukema di nuovo titolare”, sottolinea il Corriere dello Sport.

Per la trasferta di Cagliari, al momento, gli indisponibili restano gli stessi delle ultime settimane: “Di sicuro, ad oggi, gli unici assenti per venerdì saranno i soliti Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara”.