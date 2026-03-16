Niente plusvalenza, Il Mattino: "Vergara non sarà ceduto anche dinanzi a offerte importanti"

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Il Napoli sembra orientato a rinunciare, almeno per la prossima estate, a una possibile plusvalenza importante. Una scelta che rientra nella strategia del club azzurro, deciso a trattenere alcuni dei suoi giovani più promettenti per continuare il percorso di crescita del progetto tecnico. Stiamo parlando di Antonio Vergara.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, la società non avrebbe intenzione di monetizzare uno dei talenti più appetibili della rosa. Il quotidiano spiega che “quest'anno il Napoli non prevede plusvalenze, perché Vergara non verrà ceduto ed è l'unico che può garantire un incasso record”.

La decisione sarebbe quindi chiara: trattenere Antonio Vergara e puntare sul suo sviluppo, rinunciando a un’operazione economica che avrebbe potuto portare nelle casse del club una cifra significativa.