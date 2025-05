Corbo: "Nessuna domanda sul futuro perché tanto Conte l'avrebbe respinta con tono irrisorio"

vedi letture

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si esprime così sulla conferenza stampa di Antonio Conte e sul suo futuro nel fondo pubblicato dall'edizione odierna del quotidiano: "Più che una conferenza, è stato l’inizio di due viaggi nel futuro. Il suo. Che vinca il quinto scudetto in Italia, Antonio Conte è pronto. Sa già di averlo meritato, perché lo descrive solo come «la ciliegina che manca sulla grande torta che abbiamo preparato». Che possa lasciare Napoli e il Napoli non lo esclude, magari lo pensa, ma non dice nulla per non tradire se stesso, il personaggio che si è dato tanto tempo fa, l’infaticabile mediano del profondo Sud che sapeva vincere e convivere nella Juve dei trionfi.



È diffusa la voce che possa davvero tornare alla Juve, ma nessun cronista gli ha chiesto conferma, smentita o spiegazioni su come possa evadere da un contratto triennale con il Napoli. Un tacito patto in quel silenzio: si conoscono ormai bene, la domanda sarebbe stata respinta con quel suo tono irridente, mai chiedere quello che Conte non vuol dire. Ci pensa lui, è indecifrabile, ma sa parlare anche quando sta zitto. Il 18 aprile gli bastò dire che «ho capito che non si possono realizzare grandi cose» per dare l’allarme. Vuol decidere per sé e gli altri. Che carattere".