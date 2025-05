Dir. Tuttosport: "Nella testa del Napoli i fantasmi di uno Scudetto scivoloso"

Nel corso del suo articolo di fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, il direttore del quotidiano Guido Vaciago ha parlato della lotta per il vertice del campionato fra Napoli e Inter: "Napoli e Inter, ugualmente ingaggiate in un duello psicologico, si sfidano però a distanza. Al Tardini, Conte affronta un Parma spinto dalla disperazione della penultima spiaggia per salvarsi. A San Siro, Inzaghi si trova davanti una Lazio indemoniata dall’idea di acchiappare la Champions.

Nella testa dei giocatori napoletani i fantasmi di uno scudetto nelle loro mani, ma dannatamente scivoloso. In quella degli interisti c’è l’Allianz Arena di Monaco e il pensiero di una finale che nessuno è disposto a perdersi. Tensione ai massimi livelli, insomma: bella storia, a patto di non essere tifosi di una delle due squadre, perché ci sono i battiti da controllare.

La Juventus darà una sbirciata a San Siro, ma dovrà sostanzialmente concentrarsi sull’Udinese, perché se vince stasera e con il Venezia, non servono calcoli. E vincere, quest’anno non è esattamente la sua specialità. Tudor sta gestendo il finale di stagione in un’emergenza quasi paradossale, perde i pezzi, rattoppa e ne riperde altri. Il fattore sfiga ha inciso non poco nella stagione bianconera, questo è inconfutabile".