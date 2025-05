McTominay, il leader silenzioso: così ha tenuto unito il gruppo dopo il pari col Genoa

Non solo corsa, fisicità e inserimenti: Scott McTominay si sta rivelando un punto di riferimento fondamentale per il Napoli anche fuori dal rettangolo di gioco. L’edizione odierna del Corriere dello Sport mette in luce un dettaglio che testimonia la crescente leadership dello scozzese nello spogliatoio azzurro.

Arrivato in estate dal Manchester United, McTominay ha saputo conquistarsi il rispetto e la fiducia dell'ambiente in pochissimo tempo. Dopo il deludente pareggio casalingo contro il Genoa - un risultato che ha permesso all’Inter di avvicinarsi pericolosamente in classifica, ora a solo un punto - il centrocampista ha fatto valere la sua presenza, non solo tecnica ma anche carismatica.

"Si riparte dalle mani che oscillano, riflesso del pensiero. Calma ai compagni, dice a gesti Scott McTominay", si legge nel passaggio emblematico riportato dal quotidiano romano. Una scena semplice ma significativa: mentre il Maradona si ammutoliva per l’occasione sprecata, lui si faceva interprete del momento, infondendo tranquillità e senso di responsabilità.

Gesti che non passano inosservati, e che confermano quanto McTominay stia diventando sempre più un uomo squadra. Un leader silenzioso, ma efficace. Il Napoli, nella volata finale per lo Scudetto, sa di poter contare anche sul suo carattere.