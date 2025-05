Gazzetta racconta Conte: "Difficile da gestire in società e spesso va via in anticipo"

Antonio Conte sta facendo un capolavoro col Napoli alla sua prima stagione. Ne scrive, soffermandosi molto sul personaggio, La Gazzetta dello Sport: “Conte sente l’emozione di un successo non così prevedibile: «Facciamo la storia». A Napoli sono abituati a lottare, a esibire bel calcio (Sarri), ma gli scudetti sono legati al dio Maradona e alla stagione irripetibile di Spalletti. Conte ricorda spesso e volentieri di essere partito da -41 rispetto ai nerazzurri campioni e favoriti. Non era scritto che in un anno avrebbe recuperato un distacco biblico, però nella sua storia il peggior piazzamento in A è il secondo posto.

Conte non è facile da gestire in società e spesso va via in anticipo (Juve, Inter, Italia). Inzaghi ha la fama di aziendalista alla Allegri, ma è più divisivo tra i tifosi. Tanti che ora gli riconoscono l’impresa l’avrebbero cacciato volentieri nei momenti difficili. Ha rischiato anche. All’Inter sono più abituati allo scudetto, la parola “Storia” va maneggiata con più cura e, quest’anno, incrocia inevitabilmente scudetto e Champions League”.