Corbo: "Osimhen soffoca come uno squalo che si arena sulla spiaggia"

"il Napoli ha comprato Osimhen per giocargli contro, per renderlo inutile laggiù, dove non può cercare la profondità?". Così scrive sulle pagine di Repubblica Antonio Corbo, che si sofferma sulle difficoltà di manovra degli azzurri nel match contro il Benevento: "Il Napoli non funziona perché Lozano a destra soffre ed il belga Foulon ha modi spicci, perché Mertens svanisce nella severità di Caldirola prima e del navigato Schiattarella poi, perché Osimhen soffoca come uno squalo che si arena sulla spiaggia".

Una questione tattica la cui risoluzione viene affidata a Gattuso: "Tocca a lui cercare spazi liberi intorno ad Osimhen. Slegarlo dai difensori. Una possibilità la offre Mertens, la sua prova accredita Petagna".