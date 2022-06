Corbo: "Per Spalletti anno capolavoro? Ha fatto 2 punti più di Gattuso e 12 meno di Sarri nel 2018"

Parlando dello scudetto sfumato lo scorso anno, nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive

Parlando dello scudetto sfumato lo scorso anno, nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Come accade ai pugili gonfi di pugni, neanche il Napoli ricorda né sa raccontare quando ha sentito flettersi le gambe, quando ha cominciato a fissare il vuoto, a sudare freddo, a non riconoscersi più al punto di mollare lo scudetto che era il più facile da afferrare, con la resa del terzo posto a 79 punti. In sintesi Spalletti quest'anno ne ha presi 2 più di Gattuso, 12 meno di Sarri nel 2018. Ma se sentite Spalletti è stato un capolavoro. Sarà così, inutile discutere".