Corbo su Repubblica: "Altro che vacanze, ADL ha tre rebus da risolvere"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, sul quotidiano di oggi ha scritto il consueto fondo del lunedì di cui vi proponiamo uno stralcio: "Nell’estate delle grandi fughe la famiglia De Laurentiis si sente sempre più sola in un labirinto di punti interrogativi. Osimhen, ci sarà la proroga del contratto per mettere in sicurezza una vendita da 150 milioni? Giuntoli, conviene consegnarlo alla Juve o tenerlo per un anno fermo e ben pagato? Il Bari, fallita la promozione bisogna investire e quanto per venderlo? Le vacanze di Aurelio De Laurentiis sono cominciate e finite il 4 maggio, l’ultima notte di quiete è stata quella dello scudetto".