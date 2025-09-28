Corbo su Repubblica: "Il 18 aprile 2025 Allegri era virtualmente allenatore del Napoli"

Antonio Corbo, noto giornalista, ha scritto il suo consueto editoriale per La Repubblica e si è soffermato sul match tra Milan e Napoli, ma soprattutto tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte: "L'impennata di un venerdi nero gli apri la porta del Napoli. Conte diede il preavviso a De Laurentiis, 18 aprile 2025. Sembra passato un secolo. C'è qualcosa che non posso confermare. Mi sono accorto in otto mesi che a Napoli ci sono cose che non si possono realizzare. Peggio di una pec o di una stilettata.

Quel giorno, vigilia della vittoria a Monza, il presidente era a Los Angeles. Nessuna risposta. Non solo perché era a 10.550 km da Castel Volturno e a 16 ore di volo d Capodichina. È il suo stile, esuberante e reattivo negli affari, riflessivo negli attivi cruciali. Ma Massimo Allegri era virtualmente il nuovo allenatore del Napoli".