Corbo su Spalletti: "Sembrava l'allenatore giusto, invece ha fatto un punto più di Gattuso"

Il giornalista Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, analizza il pari con la Roma parlando anche di Spalletti: "Sembrava l’allenatore giusto, sornione, maturo per dare stabilità. Diventa anche lui discontinuo, alternando direzioni magistrali e geniali correzioni dopo errori di formazione a inspiegabile disincanto. Con la Fiorentina nell’ultima sconfitta, un esempio. E ieri, nella partita che segna un punto di confine tra una fondata illusione lunga 33 partite e la sola difesa di zona Champions. La discontinuità tradisce l’immaturità di una squadra senza un solo giocatore che abbia vinto lo scudetto. Vi è riuscito Spalletti, ma con lo Zenit di San Pietroburgo. Un limite è anche il divario tra fuori e dentro: 37 punti in16 gare esterne, solo 30 in 17 interne. Si è mai capito perché? Sorprendente un altro dato: dopo 33 partite il Napoli ha 67 punti, solo uno più di Gattuso l’anno scorso nello stesso parziale. La prova ulteriore di quanto sia più morbido questo campionato: il Milan capolista viaggia alla media punti di 2,151. L’Inter 2021 è stata campione la capolista con 91 punti, media 2,394. Se non questo, qual era il campionato del sogno?".