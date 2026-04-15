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Corriere dello Sport: "Conte cambia tutti"

Corriere dello Sport: "Conte cambia tutti"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Al centro della scena c’è il futuro del Napoli, riacceso dalle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis a The Athletic.

“Conte cambia tutti” è il titolo di apertura scelto dal Corriere dello Sport. Al centro della scena c’è il futuro del Napoli, riacceso dalle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis a The Athletic. Il presidente avrebbe deciso di anticipare il confronto con Antonio Conte, chiamato a sciogliere in tempi brevi ogni dubbio sulla sua permanenza.

Secondo il quotidiano, l’incontro tra le parti sarà decisivo per delineare il prossimo ciclo. In caso di addio, la dirigenza starebbe già valutando alcune alternative: tra i nomi in lista figurano Gian Piero Gasperini, Vincenzo Italiano, Maurizio Sarri e Fabio Grosso.