Corbo su Repubblica: "Napoli da applausi! Media punti da 2,06 nonostante incidenti e disagi"

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Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, all'indomani del pareggio del Napoli contro il Parma si è espresso così.

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, all'indomani del pareggio del Napoli contro il Parma si è espresso così. Di seguito uno stralcio del suo fondo per il suddetto quotidiano: "Perfido pareggio perché in una profonda contraddizione lascia spazio ai rimpianti ed elogi. Dopo 32 gare il Napoli registra infatti 66 punti, velocità più che decorosa 2,06. Ma se solo avesse centrato la sesta vittoria sarebbe a 68, quanti ne aveva dopo le stesse gare l'anno scorso, quella dello scudetto. Le cifre parlano. Dicono che solo una formazione con superiori potenzialità, con un parco riserve più numeroso e qualitativo, con una campagna che aggiunge altri 9 acquisti in estate e 2 a gennaio, con un monte ingaggi più alto di una ventina di milioni poteva sopravvivere ad una serie pazzesca di infortuni senza mai schiantarsi o rimanere fuori strada con il motore fuso.

Grande Napoli, da applausi, se va oltre la serie di incidenti e disagi, scoprendo nelle fasi di più severa emergenza il talento inatteso di Neres e Vergara, poi di Alisson Santos e Giovane, ragazzi di prospettive che rendono fin da oggi più azzurro l'orizzonte del Napoli. Ci sono ancora da recuperare

Rrahmani e Di Lorenzo, mentre riappare ormai De Bruyne (ieri opaco e sostituito) cancellando le tracce dell'altro superpagato straniero, il generoso e poi sparito Lukaku, comunque reperibile con il suo elevato ingaggio nei bilanci del club. La riflessione certifica anche a futura memoria il valore della squadra chiamata ancora dopo un campionato di assoluto pregio ad accelerare sulle piste dell'Inter".