Addio lotta Scudetto: speranze finiscono dove lo scorso anno lo si era virtualmente vinto

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Il pareggio del Napoli a Parma rischia di chiudere definitivamente il capitolo scudetto

Il pareggio del Napoli a Parma rischia di chiudere definitivamente il capitolo scudetto. Secondo quanto riportato da la Repubblica, “le speranze finiscono qui, nello stesso stadio in cui un anno fa il Napoli aveva messo virtualmente le mani sullo scudetto”. Un confronto inevitabile con il passato recente, reso ancora più amaro dal risultato: “questa volta invece il pareggio (1-1) contro il Parma ferma sul più bello la rimonta in classifica degli azzurri”, arrivati all’appuntamento forti di cinque vittorie consecutive.

Non è bastata nemmeno la spinta dei tifosi, presenti in massa: “3500 tifosi al seguito”, un sostegno che però non ha impedito un avvio complicato. Decisivo, infatti, il gol immediato subito: “il gol a freddo da Strefezza ha condizionato l’intera gara”, costringendo la squadra di Antonio Conte a inseguire per tutta la partita.

Il Napoli ha provato a reagire con determinazione, ma senza riuscire a completare la rimonta: “pur attaccando con grande determinazione dall’inizio alla fine, è riuscita solamente a rimettere in equilibrio il risultato con la rete di Scott McTominay nella ripresa”. Un punto che serve a poco nella corsa al vertice: “troppo poco per ritornare a casa sui tre punti, indispensabili per restare a contatto con la vetta”. Ora lo scenario cambia: “le ultime sei giornate serviranno per difendere il secondo posto”.