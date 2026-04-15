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La Juve rifà la sinistra, Tuttosport: "Ipotesi Spinazzola"

La Juve rifà la sinistra, Tuttosport: "Ipotesi Spinazzola"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
”. Il focus è sul possibile restyling della fascia mancina bianconera, legato soprattutto al futuro di Cambiaso

Nella prima pagina odierna, Tuttosport apre con il titolo: “La Juve rifà la sinistra”. Il focus è sul possibile restyling della fascia mancina bianconera, legato soprattutto al futuro di Cambiaso, finito nel mirino di diversi club tra Premier League, Liga e anche del Milan, con una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni.

Per sostituirlo, la Juventus valuta più opzioni: da Bernasconi (profilo apprezzato dall’Atalanta) fino all’idea suggestiva di arrivare a parametro zero su Leonardo Spinazzola, in uscita dal Napoli.