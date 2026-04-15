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Corsa al Ct, Gazzetta dello Sport: "Milan vuole blindare Allegri"

Corsa al Ct, Gazzetta dello Sport: "Milan vuole blindare Allegri"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:55Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Di spalla trova invece spazio il tema Nazionale e il futuro della panchina che vede al momento in corsa Massimiliano Allegri e Antonio Conte

“Potere Chivu” è il titolo scelto oggi in apertura da La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano dedica ampio spazio al futuro dell’Inter, partendo dal possibile rinnovo del tecnico romeno Cristian Chivu: secondo la rosea, la firma sarebbe imminente per dare continuità al progetto, con un ingaggio destinato a crescere e un ruolo sempre più centrale anche nelle strategie di mercato, sull’onda dello scudetto.

Di spalla trova invece spazio il tema Nazionale e il futuro della panchina che vede al momento in corsa Massimiliano Allegri e Antonio Conte: "La corsa al ct. Questione Nazionale. Il Diavolo vuole blindare Allegri. De Laurentiis: 'Conte decida ora'".