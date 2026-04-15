Lukaku, in arrivo multa a tre zeri: le ultime sul caso Big Rom

Lukaku, in arrivo multa a tre zeri: le ultime sul caso Big RomTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Dietro le quinte, però, si lavora per definire la gestione del caso una volta che il giocatore farà ritorno.

Il Caso Romelu Lukaku è tutt'altro che chiuso: dietro le quinte, però, si lavora per definire la gestione del caso una volta che il giocatore farà ritorno. Il direttore sportivo Manna è in costante contatto con l’entourage dell’attaccante, mentre Antonio Conte avrà un ruolo chiave nel decidere eventuali provvedimenti disciplinari.

Come spiega l'edizione odierna de Il Mattino, Antonio Conte, secondo quanto filtra, sarebbe rimasto particolarmente deluso dalla situazione. La sanzione appare ormai inevitabile: si parla di una multa significativa, a tre cifre, che potrebbe anche essere devoluta in beneficenza. L'ultima data indicata per un suo rientro è il 20 aprile. 